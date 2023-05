Pari con l'Elche per il Siviglia

IL TEMPO - Ancora un pari in Liga per il Siviglia di Mendilibar che nella trasferta della 36a giornata sul campo dell'Elche sbatte sull'ultima in classifica e non va oltre 1,1-1. Apre le marcature ancora una volta Lamela che vive il suo magic moment dopo il gol che ha regalato agli andalusi la finale di Europa League. Poi a metà del primo tempo Morente firma il pari, con gli ospiti in dieci dal diciottesimo minuto per l'espulsione di Papa Gueye. Sabato al Sanchez Pizjuan arriva il Real Madrid a quattro giorni da Budapest, con il Siviglia che al momento resta nono in classifica a un punto dal settimo posto che gli sarebbe un posto in Conference League, ma ormai troppo lontano dalla prime sei.