Papu Gomez preoccupato: "José maestro in queste gare"

«Non conta raggiungere la finale, conta vincerla». José Luis Mendilibar carica l'ambiente in vista della partita contro la Roma del 31 maggio: «Siamo 50 e 50. Mourinho è uno dei più grandi. Basti pensare alle squadre in cui è stato e a cosa ha vinto», dice il tecnico degli spagnoli. Dopo l'1-1 contro l'Elche, in cui Mendilibar ha proposto un sostanzioso turnover, il prossimo avversario sarà il Real Madrid. La partita si giocherà domani, ma anche in questo caso l'attenzione è d'obbligo.

«Spero che Dybala possa esserci perché è un grande campione», ha detto Papu Gomez. Ma chi fa più paura è Mourinho e la sua storia da vincente: «La Roma è una grande squadra e Mou sa preparare queste partite», conclude. Della stessa opinione anche Ivan Rakitic: «È un peccato che non abbiamo mai lavorato insieme. Mi piacerebbe conoscerlo nella quotidianità. Lo rispetto molto e credo che sia uno dei migliori allenatori nella storia del calcio».

(Il Messaggero)