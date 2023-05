Padel da vip: Totti e Sinner tocchi magici

Nella giornata di ieri Francesco Totti ha sfidato Jannik Sinner a padel al Foro Italico. L'ex capitano della Roma è stato accolto con grande entusiasmo, come se fosse a casa, e l'evento è stato caratterizzato da grande divertimento e risate. L'incontro è stato organizzato da FITP ed è stato giocato dai due campioni insieme ai nazionali padelisti Michele Bruno e Giulio Graziotti.

Al termine della partita Totti si è soffermato su alcuni temi legati alla Roma e al futuro di José Mourinho: "Se dipendesse da me sarebbe tutto molto più semplice, vediamo cosa succederà, la decisione spetta a lui e alla società. Mancano ancora 90 minuti con il Leverkusen, il secondo tempo. Speriamo di riuscire a fare bene per arrivare in finale".

(Il Messaggero)