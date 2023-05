Ora l'ex Lamela sembra rinato. Col Siviglia per II suo primo trofeo

Erano anni che Erik Lamela non stava così bene. Si vede sul campo, si vede fuori. Lamela segna, serve assist e sorride. Sembra che a 31 anni l'argentino abbia trovato la tranquillità necessaria per farlo tornare ai livelli che nel 2011 indussero la Roma, allora nelle mani di Luis Enrique, a prenderlo per 18 milioni di euro dal River Plate di Passarella appena retrocesso. Erik aveva 19 anni e prometteva tantissimo. Guardando indietro a questi 12 anni non tutte quelle promesse sono state mantenute: ci sono stati dei lampi tra Roma, la Londra del Tottenham col Premio Puskas del 2021 per il gol di rabona nel derby con l'Arsenal, il Siviglia e persino la nazionale argentina, persa nel 2018. Ma in generale la sensazione è di soddisfazione solo parziale. (...) Erik sta vivendo un momento d'oro, dopo i gol a Juve ed Elche. Per la finale è lui in vantaggio su Gil, che piace molto a Mendilibar, che ha lanciato lo spagnolo ai tempi dell'Eibar. Lamela si è avvicinato alla maglia da titolare con prestazioni di grandissimo livello da quando il Siviglia ha chiamato il terzo allenatore della sua strana stagione. (...) Lamela ha una gran voglia di sfidare la sua ex squadra, che ha lasciato 10 anni fa tra buoni ricordi e una sempre apprezzata plusvalenza: fu venduto per 30 milioni e divenne l'acquisto più caro nella storia del club del Nord di Londra, ansioso di sostituire Gareth Bale. Lamela a Roma ha lasciato degli amici coi quali è ancora in contatto, così come è molto affezionato a Jose Mourinho, che ha avuto al Tottenham. (...)

(gasport)