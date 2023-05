Ora è obbligatorio puntare tutto sull’Europa League

Alternative zero: dentro o fuori. Dalla zona Champions, ovvio. Ecco il senso della partita contro l’Inter. Roma in grosso ritardo, dopo la sconfitta di Bergamo e i brutti pareggi contro Milan e Monza. [...] In Casa Roma forse sarebbe il caso di puntare tutto ciò che è rimasto (che non è molto, anzi…) sull’Europa League. A cominciare da giovedì, semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen. E ragionando già pure sul ritorno del 18. Mettere in pausa l’Italia (2 punti nelle ultime 4 gare…) per almeno una decina di giorni e dedicarsi con tutto se stessi all’Europa: quasi un obbligo, ora, più che una scelta.

(corsera)