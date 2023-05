Occasione Roma: mai abbiamo vinto l’Europa League

Quanto manca all’Italia il boccale argentato dell’Europa League, dall'ultimo successo della Serie A nel 1999, con il Parma di Alberto Malesani. Da allora troppe illusioni e delusioni, l’ultima nel 2020 con l’Inter sconfitta proprio dal Siviglia. Sono comunque quattro i club italiani ad aver in bacheca questo trofeo: Inter e Juve (tre titoli), Parma (due), Napoli (uno). Come scrive Pierfrancesco Archetti su , da Roma a Roma ma c’è anche un’antenata della manifestazione che si concluderà oggi, è la Coppa delle Fiere, anche se la stessa Uefa non la organizzava e non la include nello storico delle statistiche, mentre Fifa e Figc sì. Comunque l’unica italiana a conquistare questa coppa, diversa dal trofeo che si assegna dal 1972, è proprio la Roma, nel 1961. [...]

(gasport)