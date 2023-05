O la figlia o la Roma

I figli vengono prima, solo un mostro oserebbe negare questo assioma dell'umanità. Però esistono anche le grandi passioni, come le partite della squadra del cuore. [...] Questa introduzione serviva a inquadrare lo sfogo di Marta, studentessa con padre romanista a cui un destino assurdo ha fissato la discussione della tesi in concomitanza con la finale della Roma. Ha rivelato con dolore che il padre diserterà la sua laurea per andare a fare il tifo a Budapest. Il dibattito sui social ha immediatamente spaccato il Paese. [...] Non chiedete di schierarmi. Mi limito a immaginare il cruccio del papà di Marta: della laurea di sua figlia dove si potranno vedere gli highlights?

(corsera - M. Gramellini)