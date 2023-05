Non solo Bove, la Boreale è un'isola felice: «La nostra maglia è una seconda pelle»

La stagione 2022/2023 ha regalato grandi emozioni alla Boreale che sotto la guida del tecnico Mirko Granieri si è classificata al secondo posto nel girone A di Eccellenza e sta inseguendo il sogno della Serie D. Dietro le quinte ha fatto un lavo-ro straordinario il Team Manager e Responsabile delle squadre dilet-tanti, Maurizio Villi, alla trentunesima stagione nell'organigramma della Boreale. (...) Tanti giocatori sono passati sotto gli occhi del direttore Villi, un'istituzione della Boreale. Tra quelli più conosciuti ricordiamo Edoardo Bove, centrocampista Roma ma decisivo in Europa League nella semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen, e Diego Gambale, attaccante approdato in Lega Pro. «Bove è un ragazzo stupendo, di una cultura superiore. Se lo dice anche Mourinho che non è uno qualsiasi, vuoi dire veramente che ha delle doti importanti. Edoardo è un ragazzo intelligente, educato, ha la testa per giocare a calcio ed affermarsi nella vita dove sta seguendo un percorso universitario. Parla tre lingue: italiano, inglese e tedesco. Ne sentirete parlare ancora di più in futuro. Sono molto legato ad Edoardo. Mi ricordo, quando aveva 9 anni, il presidente Leonardi mi invitò a vedere una sua partita e rimasi impresso perché era riuscito a vincerla da solo. La foto che sta adesso sta girando su tutti i giornali con la maglia da piccolo della Boreale, è un'immagine che ho impresso nella mente quando il presidente Leonardi mi fece vedere que-sto biondino che vinceva le partite da solo». (...)

(Il Messaggero)