Mourinho vuole fare la storia: “Roma conta solo la coppa”

La Roma, che oggi disputerà la terza semifinale di Coppa nelle ultime tre stagioni (e la quarta nelle ultime sei), non potrà che trovare beneficio da questa iniezione di esperienza che comunica elettricità a tutto l’ambiente, pronto al 32° “sold out” dell’ultimo anno all’Olimpico. (...) Insomma, il Bayer Leverkusen è avvisato: lo Special One ha fame di gloria. Per questo l’allenatore portoghese rende chiaro quello che, dopo la sconfitta di sabato contro l’Inter, pensavano tutti: l’obiettivo adesso è l’Europa League. “Per me le partite chiave sono quelle di Coppa – spiega – così qualcuno sarà contento. Anzi, più di qualcuno”. Riferimento misterioso, che gli esegeti tendono ad attribuire al mondo arbitrale. (...) Tutto vero, la testa dello Special One adesso è solo in Coppa. Un indizio? Il possibile impiego di Smalling nella partita di ritorno a Leverkusen. “Vediamo. Io non me lo aspetto, ma magari succede qualcosa di imprevedibile. Se arriviamo in finale a Budapest, ci sarà”. Budapest, appunto. La nuova ossessione. La straordinaria malattia di un vincente come Mou. (...)

(gasport)