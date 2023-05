Mourinho spara a zero su Chiffi e sulla Roma

La corsa verso la Champions a questo giro toglie gioia alla Roma: i giallorossi avevano la partita più difficile e il rallentamento poteva essere preventivato, anche perché Mourinho non avrebbe potuto spremere altro dai suoi. Infatti Mou ha detto di non poter loro rimproverare nulla e se l'è presa con Chiffi: «Non ha influenzato il risultato, ma è il peggior arbitro incontrato in carriera. Tecnicamente è orribile, non è empatico, dà un rosso al 50° st a uno che scivola perché è stanco. Non gli ho dato la soddisfazione di espellermi, sabato voglio esserci a fianco dei pochi ragazzi che mi restano. Per proteggermi, ho portato in campo con me un microfono. La Roma non ha la forza e la voglia di dire "quest'arbitro non lo vogliamo" come fanno altri club».

Le reti di El Shaarawy e Caldirola hanno inchiodato un risultato che ha rischiato di schiodarsi fino all'ultimo, con le paratone in extremis di Di Gregorio su Ibañez e di Rui Patricio su Carlos Augusto.

Di questi tempi il lavoro di Mourinho è tutto un arrangiarsi: ieri gli mancavano otto giocatori e il nono, El Shaarawy, lo ha perso strada facendo. Alla moria di assenti si aggiungerà Celik, espulso per due gialli tra il 90° e il 95.

(La Repubblica)