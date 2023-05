Mourinho sorride

IL TEMPO (L. PES) - Un passo alla volta Mourinho recupera i pezzi in vista dell'appuntamento con la storia. In una settimana cruciale per la stagione giallorossa il tecnico portoghese può aumentare, se pur di poco, la rosa delle scelte a sua disposi-zione. Nella mattinata di ieri, infatti, si sono rivisti in gruppo sia Dybala (in campo già sabato contro l'Inter) che Wijnaldum. L'olandese si era fermato per una lesione al flessore della coscia sinistra nel match di Europa League contro il Feyenoord all'Olimpico dello scorso 20 aprile. Ai box nelle successive quattro gare di campionato (dove la Roma ha raccolto appena due punti contro Atalanta, Milan, Monza e Inter) ora l'ex Liverpool è pronto a tornare in campo. Saranno decisive le prossime ore per capire se Mourinho potrà azzardarlo tra i titolari con il Bayer o dovrà dosare il minutaggio.

Nessun dubbio, al momento, sull'impiego dal primo minuto di Dybala in Europa. La gestione dell'argentino da parte del tecnico portoghese era finalizzata proprio ad averlo nella migliore condizione possibile contro i tedeschi nella doppia semifinale.

La Joya ha saltato Milan e Monza dopo l'infortunio alla caviglia e l'affaticamento all'adduttore, pur andando sempre in panchina, e ha riassaggiato il campo lo scorso sabato nel finale di gara contro i nerazzurri. Ora la Roma si affida a tutto il suo talento per provare a strappare un biglietto per Budapest. Con lui in attacco ci sarà anche Tammy Abraham, che ieri ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Uefa. «Seguo questa competizione fin da bambino e sarebbe bellissimo arrivare fino in fondo e magari vincerla dopo l'exploit dello scorso anno». Il centravanti inglese in vista della gara di giovedì ha parlato anche del Baver Leverkusen, elogiando le qualità della squadra di Xabi Alonso: «Giocano un ottimo calcio e hanno giocatori straordinari, pernon parlare dell'allenatore. Sappiamo che sarà una sfida difficile e una trasferta complicata, quindi dovremo dare il massimo e concentrarci su noi stessi». L'ex Chelsea ha raggiunto quota 100 presenze in giallorosso proprio in occasione del match contro l'Inter, e ora può cercare una svolta, comunque tardiva, nella fase finale della competizione eu-ropea. Per lui solo un gol in questa Europa League, troppo poco per chi lo scorso anno ha sfiorato quota 30 in tutta la stagione. Sul fronte mercato, sempre vivo anche quando la stagione deve ancora terminare e tutto è ancora da decidere su più fronti, dopo aver messo a segno il colpo Aouar, Pinto segue da vicino un altro paramtero zero. Si tratta del difensore dell'Eintracht Evan Ndicka, obiettivo seguito già dalla scorsa estate quando il suo prezzo poteva scendere visto il contatto in scadenza e che ora è libero di firmare con qualsiasi club. La concorrenza sul centrale franco-camerunense è forte: nelle ultime settimane sembra essersi raffreddata per lui la pista Premier League, ma il Barcellona spinge per convincerlo a vestire blaugrana. La Roma, come per altri profili svincolati, ci prova. Già due incontri tra Pinto e l'entourage, che era a Roma nel weekend come donfermato dalla foto pubblicata sui social in compagnia di Mourinho.

Siamo in una fase interlocutoria, al momento, con i giallorossi che metteranno sul piatto tutte le possibilità per arrivare alla firma. Strategia che ha funzionato con Aouar, ma che potrebbe non bastare con Ndicka, che certo rappresenterebbe un ulteriore rinforzo di qualità per la rosa che potrà, se lo vorrà, allenare Mourinho (o chi per lui)

nella prossima stagione.