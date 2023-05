Mourinho ritrova l'odiato arbitro Oliver

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Intervento riuscito per Kumbulla. Il difensore, operato al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, rimarrà a Milano, presso la Casa di Cura La Madonnina - dove è stato operato dal dottor Panzieri con la presenza di Manara, responsabile sanitario della Roma - e inizierà nei prossimi giorni il ciclo di riabilitazione a Trigoria.

Proprio al Fulvio Bernardini questa mattina alle 11 andrà in scena la rifinitura in vista della gara di domani con il Bayer Leverkusen. Alle 14.45, ci sarà invece la conferenza stampa di Mourinho, al suo fianco ci sarà Spinazzola.

Ieri è stato inoltre designato il direttore di gara: l'arbitro della semifinale d'andata sarà l'inglese Michael Oliver, che con Mourinho ha un record particolare. Il fischietto di Ashington ha infatti concesso 6 rigori contro le squadre allenate dallo Special One (Chelsea, Manchester United e Tottenham) in 21 partite di Premier League, per una media un penalty ogni 3.5 partite.