Mourinho nero: “Dybala sta male. Il caso Juve falsa il campionato”

Dybala, Pairetto e la Juventus, Pinto e la Champions. Mourinho tocca tanti temi sensibili a fine gara. Come un fiume in piena, come sua abitudine. [...] I temi sensibili però sono altri, ad iniziare dall’assenza di Dybala, neanche in panchina. «La botta presa a Bergamo è stata tremenda, Paulo sta recuperando – aveva detto prima il g.m. Pinto – Paulo non si sentiva al 100% e abbiamo deciso di farlo riposare. L’obiettivo è portarlo nelle migliori condizioni possibili a Budapest». Poi tocca a Mou, con Paulo che anche ieri zoppicava salendo le scale: «Dybala sta male, non so neanche se lo avrò a disposizione tra dieci giorni. Se sono ottimista? No». [...] Poi passa al caso Juventus: «Mi dispiace per Allegri e per i ragazzi, che sono dei professionisti e pagano per errori dei dirigenti e della società. Ma questa penalizzazione è uno scherzo, nel senso che una sentenza che arriva a due giornate dalla fine compromette la regolarità del campionato. Lo avessimo saputo prima di Monza o Bologna forse avremmo avuto un approccio diverso a quelle gare». [...]

(gasport)