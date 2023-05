Mourinho, il bollito da blindare al più presto

Il rischio, ora, è che il bollito, il peggio del peggio, il bluff torni (se non è già tornato…) di grandissima attualità per prestigiosi club in crisi e in cerca di un allenatore. Questo perché conquistare due finali continentali di fila a Roma non è roba per molti. Josè Mourinho nella Capitale ha dimostrato che tutto è tranne che bollito. (...) Presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con un tecnico (e che tecnico!) in scadenza di contratto – con o Senza l’Europa League in bacheca – potrebbe rivelarsi una mossa strategicamente sballata. A patto che Mou, adesso, abbia ancora voglia di ascoltare i Friedkin; di dire si dopo aver ricevuto un sacco di no. (...)

(corsera)