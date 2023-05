Mourinho ha convocato tutta la rosa: Dybala in panchina, Celik al centro

Nel momento di difficoltà, è giusto stare tutti insieme. Ecco perché ieri José Mourinho ha deciso di portare con sé a Monza tutti gli effettivi della rosa, anche lo squalificato Matic o gli infortunati Smalling, Llorente, Karsdorp e Belotti. (...) Partiti per la trasferta in terra lombarda anche Wijnaldum e Dybala: il primo difficilmente potrà essere della partita, il secondo potrebbe entrare in corsa se necessario. (...)Mou stasera dovrebbe schierare Celik tra i tre difensori, ma resta viva anche l’ipotesi di un arretramento di Cristante tra i centrali al fianco di Ibanez e Mancini, con l’inserimento di Bove in mediana dal via. Davanti, invece, alle spalle di Abraham dovrebbero giocare Solbakken e Pellegrini, con El Shaarawy sulla fascia sinistra. (...)

(gasport)