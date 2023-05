Mourinho e Pinto di nuovo lontani. E nemmeno Budapest li riavvicinerà

Ci risiamo. Uno parla sottovoce, l’altro va giù con la mannaia. Prima di aver ribadito: “Siamo amici, molto amici”. Mourinho e Pinto continuano a stuzzicarsi a distanza. E chi crede che il gm sia soltanto il mezzo per arrivare ai silenti Friedkin, stavolta sbaglia. Più che le parole sulla Champions, è stata l’uscita del dirigente su Dybala a innervosire il tecnico. [...] Da un lato c’è José che pensa di aver compiuto un mezzo miracolo. Dall’altro Pinto che ritiene invece, tra difficoltà, settlement agreement e parametro zero, di aver comunque dato al connazionale una rosa che con la penalità di 10 punti inflitta alla Juventus, non può trovarsi praticamente tagliata fuori dalla zona Champions. Visioni inconciliabili che proprio a Budapest potrebbe trovare le rispettive strade future.

(Il Messaggero)