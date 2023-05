Mourinho e l’abbraccio dopo la sconfitta: “Orgoglioso, i ragazzi hanno dato tutto”

Il gruppo dentro e tutto il resto fuori. Ancora una volta Mourinho si trincera dietro la forza dei suoi ragazzi. Gli altri? Tutti nemici. Per nascondere i difetti, spostare le attenzioni dai risultati – con l’Inter è arrivata la decima sconfitta in Serie A ma soprattutto rinsaldare ancora di più il legame con i suoi calciatori. [...] Noi contro tutti, compresa la società, dopo le critiche di pochi giorni fa: «La società è grande, io lavoro per loro e faccio il meglio che posso fare. Qualche volta mi sento stanco di fare tanto, perché qui faccio tanto più dell’allenatore. Ma ho la capacità di ritrovare forze ed energie» . Quelle agli sgoccioli di un gruppo ancora una volta riunito al centro del campo a fine gara: «Cosa gli ho detto? Semplice, che sono orgoglioso di loro. Che li ringraziavo per lo sforzo fatto. Lo sforzo dei calciatori stanchi, di chi giocava solo con una gamba o di chi ha giocato con una frattura alla costola. Ho ringraziato i bambini che lavorano sempre con noi e ringraziare uno stadio che è incredibile. Per me una sconfitta è sempre dura ma sono orgoglioso di loro». Domani è un altro giorno, uno in meno alla sfida con il Bayer Leverkusen, la più importante della stagione. La Roma è settima in classifica, a cinque punti dall’Inter quarta e con una differenza reti peggiore rispetto ai nerazzurri. Conti alla mano, due partite di svantaggio a meno quattro dalla fine del campionato. Praticamente la pietra tombale alle ambizioni Champions. [...]

(La Repubblica)