Mourinho: "Dybala a Budapest? Al massimo in panchina"

«Non penso che Dybala possa giocare a Budapest». Mancano ancora molti giorni alla finale di Europa League, il 31 maggio, alla Puskas Arena, ma ieri José Mourinho - nel media day voluto dalla Uefa - ha manifestato tutto il suo pessimismo sulle possibilità di impiego dell'argentino.

«Non è che si allena di nascosto - ha spiegato lo Special One -, non penso possa giocare. Però, ho la speranza di poterlo portare almeno in panchina. Se inizia tra le riserve e ci può dare 20 minuti del suo sforzo sono già contento».

Mou era pronto a mandarlo in campo a mezz'ora dalla fine nel match di andata contro il Leverkusen, poi il gol di Bove ne ha ridotto l'impiego a circa un quarto d'ora. Da quel momento l'argentino è sparito dal campo: «Ho sempre creduto che contro la Salernitana potesse giocare un tempo, così come qualche minuto a Bologna. Invece non è stato così. Stiamo cercando di fare tutto il possibile. Sabato a Firenze non ci sarà, come Pellegrini che però giocherà mercoledì. Per Paulo sarebbe stato importante giocare sabato, ma non può».

L'argentino continua a lavorare da solo e farà di tutto per esserci. Questa resterà per lui un'annata storica per la vittoria del Mondiale, se in più arrivasse anche l'Europa League sarebbe indimenticabile.

