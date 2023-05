José Mourinho è stato deferito ieri dalla Procura Federale per le dichiarazioni nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi al termine di Monza-Roma. Viene accusato di «giudizi lesivi dell’arbitro Chiffi e del movimento arbitrale». Lo Special One, recidivo, patteggera la pena, che dovrebbe essere una semplice ammenda. Intanto al suo vice Foti è stata tolta una giornata di squalifica dalla Uefa: potrà andare in panchina nella finale contro il Siviglia.

(gasport)