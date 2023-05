Mourinho con Nole: il Foro è più Special

È il giorno dei record al Foro Italico dove a vincere è il tennis con tutta la sua innata eleganza, dentro e fuori dal campo. L'atmosfera che si respira agli Internazionali BNL d'Italia, è quella di un'isola felice soprattutto perché la manifestazione ha già battuto ogni suo precedente record, superando l'edizione 2022 con numeri decisamente da capogiro.

Spazio agli amatori del tennis e non solo, come dimostra il prestigioso parterre tra cui spicca José Mourinho, presente nel giorno del debutto in campo di Jannik Sinner e dell'alieno Novak Djokovic. Saluti e complimenti reciproci tra l'alieno e lo Special One, incontratisi nell'area relax poco prima che il serbo tornasse a toccare l'amata terra rossa di Roma.

Un primo incontro che lo ha visto in campo contro l'argentino Tomás Martin Etcheverry. Il serbo che ha vinto in due set di fronte agli occhi attenti di Mou, accomodatosi non prima di aver consumato un aperitivo pre-partita.

L'allenatore della Roma era seduto in prima fila a centro tribuna, con qualche fila più su, Edoardo Bove, seduto accanto alla fidanzata Martina Durham. Poco dopo arriva anche il faraone Stephan El Shaarawy, che saluta il centrocampista e compagno di squadra giallorossa. Dal campo centrale preso d'assalto per il match Djokovic-Etcheverry, i due non risparmiano selfie ai fans che incontrano all'uscita.

(Il Messaggero)