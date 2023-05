Mourinho: "Chiffi è il peggiore e la società non si fa sentire"

Secondo pareggio consecutivo per la Roma, che torna da Monza con un punto ma perdendo altri due uomini (El Shaarawy infortunato e Celik espulso e quindi squalificato) per la gara di sabato contro l'Inter, che sarà decisiva per la corsa a un posto in Champions League.

A fine partita Mourinho è un fiume in piena. «In campo c'era gente che ha dato tutto, calciatori che stanno giocando al limite, ci mettono l'orgoglio che fa parte del dna di questa squadra. C'è gente che gioca e non ha ancora la qualità per giocare a questo livello, la panchina era inesistente e i ragazzi hanno fatto il massimo: il risultato è giusto».

Poi l'attacco all'arbitro Chiffi. «Giocare con il peggior arbitro della mia carriera è dura. Non credo che abbia influito sul risultato ma tecnicamente è orribile, dal punto di vista umano non è empatico con nessuno, ha dato un rosso ad un calciatore che è scivolato. E anche un po' il limite della società che non ha la forza di dire che un arbitro come Chiffi non lo vuole: ci sono società che ricusano gli arbitri. Avevo una voglia tremenda di prendere il rosso ma dovevo stare con i ragazzi perché sabato contro l'Inter hanno bisogno di me».

Mourinho è critico anche nei confronti della società. «Quando hai 30 giocatori dello stesso livello non rischi gli infortuni perché puoi sostituirli: ci sono squadre che hanno fatto orribili competizioni europee e sono usciti subito da tutto, altri non si sono qualificati. Noi non abbiamo la rosa per stare dove stiamo, siamo gli unici che stanno lottando per una cosa per cui non abbiamo potenziale. Io sarò con la squadra fino all'ultimo minuto di questa stagione, perché i ragazzi lo meritano».

