Mourinho cerca i tre punti e il vero Dybala. Testa all’Europa ma c’è la Salernitana

La testa è alla finale di Europa League del 31 contro il Siviglia, ma la Roma dovrà cercare di fare risultato oggi all’Olimpico contro una Salernitana già salva per provare a rimanere agganciata al quarto posto e a una qualificazione in Champions. (...) Torna a disposizione Dybala, che ieri si è allenato in gruppo e che proprio all’andata contro la Salernitana ha fatto il suo esordio in giallorosso: l’argentino probabilmente partirà dalla panchina, con l’obiettivo di aumentare minutaggio e condizione in vista del Siviglia.

(corsera)