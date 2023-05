Mourinho, applausi e graffi: “Sono orgoglioso della squadra. Il Club parla?”

La Roma ha perso, ma uno ha vinto: José Mourinho. Non capita quasi mai che un allenatore venga invocato da due tifoserie rivali che cantano lo stesso coro per esaltarlo. A fine partita lo Special One raduna tutta la squadra a centrocampo, le parla, per poi andare - primo fra tutti - ad applaudire la Curva Sud. Sembra quasi un passo d’addio di un tecnico che, al momento, non sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda della società. [...] La sensazione è che Mou sia su un pianeta diverso anche rispetto al club. "Durante la partita ci sono stati degli episodi, ma se la società vuole parlare parli, io non parlerò». Il senso lo chiarisce subito. «Io deluso? Io lavoro per loro e faccio il meglio. Io sono più di un allenatore e qualche volta mi stanco di questo. Amo l’Italia e amo lavorare in Italia. Ho avuto tanta ricchezza nei miei primi due anni e anche ora. Sto molto bene e questo mi aiuta anche a ridere un po’ delle situazioni" [...]

(gasport)