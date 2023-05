Mou va a Firenze con i giovani, i big a Trigoria per non rischiare

Quattro giorni alla partita più importante della storia recente del club. La Roma affronterà con questo spirito la Fiorentina quest'oggi alle ore 18 nella penultima giornata di Serie A. L'interesse per questo match si ferma qui: "Sarà un allenamento serio in vista di Budapest", aveva affermato Mourinho in conferenza stampa. Il tecnico ha lasciato a riposo Dybala, Spinazzola, Pellegrini, Matic e Rui Patricio, aggregando tanti Primavera. A destra ci sarà Missori, mentre Keramitsis potrebbe fare il suo esordio. Prima convocazione, invece, per Baldi e Pagano.

Intanto la Roma ha ottenuto l'ok per aprire lo Stadio Olimpico ai tifosi che non potranno essere a Budapest per assistere alla finale di Europa League contro il Siviglia. Saranno installati sei maxischermi sul prato, che sarà protetto da una grande pedana per preservare il manto erboso. Due coppie saranno davanti alla Tribuna Tevere e Monte Mario, mentre gli altri due sotto la Curva Sud e la Curva Nord. In totale saranno ben otto, contando anche quelli sulla struttura dello stadio. Il biglietto di ingresso costerà 14€ per gli abbonati Serie A o Coppe e 20€ per i non abbonati.

(La Repubblica)