Mou, Roma col fiato sospeso. Ma Friedkin è pronto a stupire

Dopo la gara contro la Salernitana, José Mourinho ha esposto in maniera chiara tutte le ragioni per cui in molti pensano che a fine stagione la sua strada e quella della Roma potranno separarsi. [...] Il punto di vista dello Special One è chiaro: con i mezzi a disposizione sta ottenendo il massimo, e visto che il futuro dal punto di vista finanziario non sarà troppo diverso, con la società giallorossa costretta a fare i conti con il Financial Fair Play dell’Uefa, la situazione nel breve periodo non è destinata a migliorare. [...] Tutto sarà più chiaro dopo la finale di Budapest: una vittoria in Europa League potrebbe facilitare la conferma di entrambi, ma anche addolcire un eventuale addio dello Special One. Secondo i bookmakers – spiega Agipronews – una sua conferma è quotata a 1.80 ma se dovesse andare via in pole ci sarebbe Conte (5) mentre De Zerbi (intenzionato a restare in Inghilterra) è dato a 16 come Spalletti. Ma i Friedkin saprebbero come stupire tutti, un’altra volta

(Corsera)