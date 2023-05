Mou l'istrione al centro del dibattito standone fuori...

Il portoghese maestro anche nel dettare l'agenda, come dimostrano le ultime "sparate".

Dobbiamo dirlo: è davvero il più bravo di tutti. Non solo per la sua fenomenale carriera, in cui ha vinto tutto, ma anche per la capacità di organizzare il menù. Decidendo il piatto forte da offrire. E anche stavolta, da questo punto di vista, José Mourinho non ha assolutamente deluso.(...) L'attacco a Chiffi, "il peggior arbitro incontrato in carriera". La clamorosa rivelazione sul microfono portato in panchina. L'accusa velenosa alla concorrenza e all'istituzione arbitrale di stringere un patto segreto sui fischietti sgraditi. La contrapposizione totale con la società, criticata per non aver allestito una rosa competitiva e dulcis in fundo - per non essere in grado di fare un'adeguata politica. (...) Mourinho, nella sua meravigliosa carriera, ha infatti anche capito che è un vantaggio dettare l'agenda. E l'argomento arbitrale è un classico che va sempre bene, a patto di non usare un tono di grigio. È successo in Spagna, quando se l'è presa un po' con tutti; in Inghilterra - quando ha messo il designatore al centro della baraonda - ed è già successo in Italia, con il gesto delle manette. Insomma, un film già visto che comunque non passa di moda. Un po' più complicato rispondere alla domanda: ma stavolta perché lo ha fatto? E soprattutto perché sul banco degli accusati ha messo anche la sua società, che pure lo paga profumatamente? E anche in questo caso, Mourinho si sarà divertito ad ascoltare. (...)

(gasport)