Mou, la Roma dei “bambini”. Dybala e Rui Patricio a casa

Mourinho, anche ieri rimasto in silenzio alla vigilia del match col Bologna (ore 18, arbitra Orsato, tv su Dazn), ha scelto la coppa. Il tecnico giallorosso, infatti, ha deciso di lasciare a Roma Paulo Dybala e Rui Patricio, e ha aggregato alla prima squadra 6 calciatori della Primavera: Del Bello (portiere), Keramitsis, Missori, Falasca, Faticanti e Majchrzak, che si aggiungono ai giovani della prima squadra come Darboe, Volpato, Boer e Tahirovic. (...) Per Dybala si è trattato di una scelta conservativa: rimarrà a Trigoria a lavorare per cercare di migliorare la condizione fisica, e magari avere qualche minuto di più nelle gambe rispetto a quanto visto con l’Inter e nella gara di andata. Per quanto riguarda Rui Patricio, invece, il tecnico gli ha voluto concedere un turno di riposo per ricaricare le pile dopo un periodo particolarmente stressante. (...) È partito invece Wijnaldum. Il centrocampista olandese – lo ha dichiarato sempre il tecnico nel post-Leverkusen – ha bisogno di giocare per mettere più minuti nelle gambe: probabilmente partirà dalla panchina. (...)

(corsera)