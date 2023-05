Mou inventa il turn under

A Bologna Mourinho ha deciso di portarsi altri sei “bambini”, scegliendo di proiettarsi direttamente al ritorno di semifinale di EL contro il Bayer Leverkusen. Turn over contro il Bologna di Motta, staffetta tra i titolari per far risparmiare energie ai senatori ed evitare ogni problemi problema fisico. Al contempo ha scelto di non portare Dybala e Rui Patricio, con l'argentino che lavorerà con i fisioterapisti per essere presente al meglio giovedì. Vuole esserci a tutti i costi. Chi ha bisogno di minuti è Wijnaldum, che avrà uno spezzone di partita a disposizione per tornare al meglio. Dalla Primavera sono stati chiamati Del Bello, Missori, Faticanti, Falasca, Keramitsis e Majchrzak. L'esterno è candidato a un posto dal 1', gli altri potrebbero essere protagonisti di una staffetta. A questi "bambini" vanno aggiunti Tahirovic, Volpato, Bove e Zalewski, ormai giocatori della prima squadra. Capitan Pellegrini dovrà guidare la squadra insieme agli altri senatori del gruppo alla ricerca di punti nel difficilmente match di Bologna. Il polacco giocherà a sinistra, Celik è favorito per far riposare Mancini in difesa. In attacco Abraham e Solbakken favoriti per la titolarità. La scelta è chiara: Mourinho punta tutto sulla semifinale di Europa League per rincorrere il suo secondo trofeo giallorosso.

(Corsport)