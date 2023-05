Mou, i suoi manager a Trigoria. Smalling rinnova

Giornata di incontri, ieri, a Trigoria. Dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen, al Fulvio Bernardini c'è stato un viavai di agenti per pianificare le strategie future. Il destino più importante da decidere è ovviamente quello di José Mourinho, a cui potrebbero essere legate a doppio filo alcune conferme, come ad esempio quella di Paulo Dybala. Ieri lo Special One ha incontrato due collaboratori del suo agente Jorge Mendes (Valdir e Correia), con cui ha fatto un punto della situazione. Per il momento non sono in programma incontri con il g.m. Tiago Pinto.

«Il mio futuro? - ha detto Mourinho ieri pomeriggio agli Internazionali di tennis - È solo la partita». Quella di Novak Djokovic, con cui si è fermato a parlare. Oltre allo Special One è stato avvistato anche Edoardo Bove, eroe di coppa per il gol contro il Bayer. Fino a qualche tempo fa sembrava destinato a lasciare la Roma la prossima estate, ma visto il suo recente rendimento andrà fatta una riflessione più approfondita.

Sembra più definito, invece, il futuro di Chris Smalling. Ieri a Trigoria si è affacciato il suo agente James Featherstone, arrivato per limare gli ultimi dettagli del nuovo contratto che legherà l'inglese alla Roma per altri due anni in cui Smalling guadagnerà 3.5 milioni netti. Per l'annuncio è questione di ore, intanto il difensore sta lavorando per essere a disposizione per la gara di ritorno, anche se un suo recupero appare difficilissimo.

Chi sicuramente non ci sarà è Salvatore Foti: la Uefa ha squalificato per altre due giornate il vice di Mourinho dopo la manata a Gimenez contro il Feyenoord nella gara dei quarti.

