Mou già pensa alla finale. E i tifosi invaderanno Budapest

LEGGO (F. BALZANI) - Un lunedì tra la festa dei tifosi che accompagnerà il pullman da Trigoria all'Olimpico e con una partita che significa poco o nulla tra una Roma concentrata solo sulla finale di Europa League e una Salernitana già salva. Una gara che per Mourinho è quasi un fastidio ma che può anche rappresentare un'occasione per far tornare in forma i tanti giocatori tornati da infortuni. Nell'ordine troveranno spazio a gara in corso Wijnaldum, Dybala, Smalling ed El Shaarawy. Per Llorente ci vorrà qualche giorno in più. Per il resto Mou manderà in campo quasi tutte le seconde linee, compresi alcuni Primavera. Oltre a Missori e Tahirovic pure Keramitsis e Majchrzak potrebbero trovare spazio. Torneranno dal 1' pure Camara e Solbakken. Ai box Celik e Spinazzola, che rientreranno per la finale. Sarà comunque un Olimpico pieno e fremente per la finale europea. A proposito di Budapest sono tantissime le prenotazioni di hotel, auto a noleggio e aerei per il 31 maggio. Anche da parte di chi non è riuscito a trovare il prezioso tagliando per la Puskas Arena. Gli altri potranno seguire la gara sui maxischermi: in lizza l'Olimpico e Circo Massimo.