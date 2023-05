Mou, gestione oculata per ritrovare la vittoria

La Salernitana è un'avversaria che per alcuni calciatori della rosa della Roma ha un significato particolare: proprio contro la formazione campana - che ha conquistato la salvezza ancora prima di scendere in campo grazie alle mancate vittorie di Verona e Spezia - nella gara di andata, era il 14 agosto, Dybala, Matic e Wijnaldum hanno fatto il loro esordio con la maglia giallorossa. (...) Mourinho potrà contare su quasi tutta la rosa, ad eccezione di Spinazzola e Celik, usciti dalla gara di Leverkusen con degli affaticamenti muscolari che saranno gestiti in vista della finale di Europa League del 31 contro il Siviglia. La buona notizia di ieri è il rientro di Llorente, che ha totalmente recuperato dall'infortunio muscolare al flessore della coscia rimediato contro l'Atalanta. É stato lo stesso difensore spagnolo a definirsi pronto, in una storia su Instagram: dovrebbe partire dalla panchina, ma in vista di Budapest è un'ottima notizia. Mourinho dovrà gestire al meglio Dybala, Smalling e Wijnaldum: il centrocampista olandese dovrebbe partire titolare per migliorare la condizione e aumentare il rninutaggio, gli altri due andranno centellinati perché non hanno ancora un tempo nelle gambe e probabilmente partiranno dalla panchina. Possibile una chance per i giovani Missori e Tahirovic, già titolari col Bologna, e per Camara, con Bove e Matic a riposo. Ci sarà sicuramente spazio anche per Solbakken. (...)

(corsera)