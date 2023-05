Mou e i tifosi, legame unico. Ma è gelo con la Roma

Mourinho è stato chiaro lunedì sera dopo la gara contro la Salernitana, la priorità è tutta sul recupero dei giocatori che tra infortuni e condizione atletica non sono al meglio. Ma dopo il pareggio che di fatto ha allontanato la squadra dalla corsa al quarto posto, lo Special One ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nella conferenza stampa post partita, quella che potrebbe essere stata la sua penultima apparizione all’Olimpico da tecnico giallorosso. [...] Una stoccata alla società, ma soprattutto al suo amico general manager sul mercato (o mercatino, come lo ha più volte definito) e sulle aspettative troppo alte nei confronti della squadra che ha creato con un budget limitato dal settlement agreement. Una diversa visione delle prospettive sulla Roma è la causa che potrebbe portare a una separazione a fine stagione tra il club e l’allenatore. [...] E i tifosi? Sono tutti con Mourinho e la squadra. Soprattutto in questo momento così importante della stagione ma anche della storia della Roma. Il portoghese ha riportato un trofeo dopo 14 anni e può vincerne un altro. Tutto ciò che non era successo ai suoi predecessori. Poi ha ricompattato il tifo. Il cambiamento portato da Mou è sempre più evidente e lascerà benefici all’interno del Fulvio Bernardini. [...]

(Corsport)