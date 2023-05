Mou: "Dybala in finale? Non ci sarà dall'inizio"

LEGGO (F. BALZANI) - Dybala resta part time, ma Mourinho non stacca la testa dalla finale col Siviglia. Ieri, durante il Media Day a Trigoria, il tecnico è tornato a parlare a cinque giorni dalla partita internazionale più importante degli ultimi 30 anni. «Da Paulo non mi aspetto niente, se potesse andare in panchina e aiutarci per 20' come ha fatto contro il Feyenoord sarebbe già positivo. Onestamente penso che a Budapest non potrà giocare dall'inizio». Non sembra pretattica anche perché Dybala continua a non allenarsi. Ieri out anche Spinazzola e Pellegrini, ma entrambi ci saranno mercoledì prossimo.

In mezzo ci sarebbe anche la gara con la Fiorentina di sabato che per Mou è quasi un fastidio: «L'appuntamento più difficile è a Firenze. Andare solo con una squadra di bambini è un rischio esagerato e non è nemmeno positivo. La situazione ideale sarebbe non giocarla, preparare già da oggi la finale».

Non c'è modo poi di parlare di futuro: «Il mio unico focus è la finale. Non mi preoccupa il futuro, il mio contratto o altro. Non c'è pessimismo o ottimismo, il giorno che ci separeremo sarà dura. Tutto è diventato secondario anche la qualificazione in Champions, l'unica preoccupazione che ho è giocare questa finale. Abbiamo fatto tanto per arrivarci e la vogliamo giocare. Abbiamo fatto 14 partite e siamo arrivati qui, perdendo giocatori e facendo scendere in campo ragazzini come Bove in semifinale. Adesso siamo lì e vogliamo giocarla, e abbiamo bisogno che i romanisti siano come noi».