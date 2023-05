Mou-Dybala finale da scrivere

[...] Se i sondaggi parigini dovessero avere un seguito, ancora non è il momento di salutare per lo Special. Prima c'è una semifinale di Europa League da affrontare e superare contro un avversario, il Bayer Leverkusen, certamente ostico ma non insormontabile come conferma l'ultimo ko casalingo contro il Colonia. Eppure, l'alone di magia che avvolge Mou, fa sì che si parli soltanto di lui. Non della quarta semifinale europea in cinque anni, non della rincorsa di Dybala per essere in condizioni di migliori di quanto non sia sembrato contro l'Inter, non del rientro ieri di Wijnaldum in gruppo: tutto ruota attorno al Re Sole portoghese. Dybala titolare nell’ottica della Roma può essere anche un bene. Perché così facendo ci si avvicina al crocevia stagionale di giovedì evitando di approfondire la tematica infortuni (nell'ultimo mese 4 ko muscolari), non calcando la mano sulla squadra settima in classifica e nemmeno focalizzando l'attenzione suigravi errori individuali (Rui Patricio, Abraham, Ibañez, Spinazzola)

che nelle ultime 4 gare sono costati almeno 6 punti. Ma è nell'oggi che cammina il domani giallorosso. Perché con la via che porta alla Champions divenuta in salita in campionato, l'Europa League s'è trasformata nella stella polare stagionale. Il tutto o il niente, l'apoteosi o la delusione più cocente. Vincerla, infatti, non solo regalerebbe il secondo trofeo in due anni ma il pass-partout per partecipare ad un'altra finale (quella della Supercoppa europea) e soprattutto l'accesso alla prossima Champions; con tutto quello che ne consegue a livello di introiti. E non solo. Perché più che legato al futuro di Mourinho, il domani di Dybala va di pari passo con gli obiettivi del club. [...]

(Il Messaggero)