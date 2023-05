Mou cresce i figli di Roma

IL TEMPO (L. PES) - A pochi giorni dal suo ventunesimo compleanno, all'esordio in una semifinale europea, Edoardo Bove decide la gara d'andata contro il Bayer Leverkusen. Eroe per caso, si potrebbe pensare, ma non è così. Il centrocampista giallorosso è solo l'ultimo gioiello della preziosa colonia di talenti cresciuti a Trigoria. Lui, con Zalewski, e dopo Pellegrini nella rosa della Roma. Simboli di romanismo, di sogni che si realizzano e di una tradizione che prosegue.

Ma il merito di poter esserci per vivere notti come quella di giovedì all'Olimpico non può non essere condiviso con Mourinho. Il tecnico fa i complimenti alla famiglia di Edoardo nel post gara, ma il primo a credere in lui, ad alti livelli, è stato proprio lo Special One. Dalle sporadiche apparizioni della scorsa stagione (con gol al Verona nel finale in casa) ad una presenza costante nelle rotazioni di quest'anno. Mou lo ha tenuto con la prima squadra sin dall'inizio, dalla sua prima estate capitolina. E ora il «cane malato», come Io ha definito lo stesso tecnico, sta diventando grande.

Sono arrivati gol e prestazioni in questa stagione, fino alla serata magica contro il Bayer Leverkusen che lo innalza tra i protagonisti della storia giallorossa. Una storia che tutti i protagonisti vogliono continuare a scrivere anche giovedì in Germania, quando i ragazzi di Mou faranno di tutto per strappare un biglietto diretto per Budapest, dove in palio c'è un'altra coppa. L'ennesima per il portoghese, incredibilmente storica per il club.

A proposito di Europa, è arrivata la pesante squalifica per il vice allenatore di Mourinho Salvatore Foti. La decisione della Uefa dopo l'espulsione rimediata dallo stesso Foti in Roma-Feyenoord quando colpì Gimenez sulla linea laterale. Competizione perciò terminata in ogni caso per il secondo di Mou.

Sarà una settimana complessa da gestire a Trigoria, sia mentalmente che fisicamente: domani c'è il Bologna ma lo Special One ha già fatto capire che cambierà parecchio, anche perché l'occasione è troppo importante e le energie sono al minimo. Si sono rivisti Dybala e Wijnaldum (l'argentino aveva giocato già uno spezzone contro l'Inter) che possono mettere insieme minuti anche al Dall'Ara. Ultimi sforzi, insomma, per un'altra stagione vissuta da protagonisti fino a maggio inoltrato, una dolce abitudine che la Roma sta coltivando. Poterlo fare con un Bove in più nel motore, è senza dubbio motivo di vanto oltre che soddisfazione per tecnico e club.