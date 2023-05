Mou con Bove ed El Shaarawy pazzi di Djokovic

José Mourinho, Edoardo Bove e Stephan El Shaarawy ieri sera erano agli Internazionali per la partita di esordio di Novak Djokovic contro Tomas Etcheverry. L'allenatore portoghese, giubbino di pelle, scarpe da ginnastica e cappellino in testa, è arrivato un po' prima del match e si è intrattenuto nell'area riservata ai giocatori dove ha salutato brevemente Bove con la fidanzata e il tennista serbo e si è prestato a qualche selfie con il personale del ristorante in cui ha fatto l'aperitivo insieme a Nuno Santos con pizza bianca, un tagliere di salumi e Coca Cola. Quando lo Special One ha percorso il ponte sopraelevato per arrivare al Centrale, alcuni fan lo hanno riconosciuto e chiamato.

E durante la partita di Djokovic è partito un coro: "Facce un saluto, Mourinho facce un saluto" ma il tecnico non ha dato seguito. E, a fine partita è uscito da un varco secondario, Ma qualche fan è riuscito a stanarlo e a urlargli un "Daje".

(La Repubblica)