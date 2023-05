Mou compatta la Roma

IL TEMPO (L. PES) - Tutti a Monza, nessuno escluso. Questa la scelta di Mourinho e il suo staff per affrontare «in famiglia» la trasferta in Lombardia, che funge da intermezzo fondamentale tra i due scontri diretti casalinghi contro le milanesi. Tutto il gruppo nel primo pomeriggio di ieri è partito per prendere parte alla due giorni brianzola. Dai lungodegenti Karsdorp e Llorente, fino a Smalling e Belotti e lo squalificato Matic: tutti insieme per compattare il gruppo in un momento difficile quanto delicato del campionato giallorosso. Nella settimana cruciale per la corsa alla Champions il portoghese ha perso altri elementi fondamentali e si prepara ad affrontare un avversario ostico come il Monza di Palladino senza diversi elementi, e con la speranza che Dybala e Wijnaldum (i più vicini al rientro) possano trovare minuti già allo U-Power Stadium. Tra ipotesi di formazione e conta dei disponibili lo Special One pensa soltanto a salvaguardare e implementare l'empatia del suo gruppo. Ha cominciato nel post partita amaro di Roma-Milan e ha proseguito scegliendo di far viaggiare tutti per Monza. Una iniziativa che fa capire quanto sia importante l'asppetto della coesione nele squadre costruite dal tecniCo di Setubal. Chi cerca vendetta proprio contro Mourinho è Palladino, tecnico del Monza. «Non è facile da affrontare, anzi fa

giocare male gli avversari. Sanno difendere bene ed ag-gredire, sono bravi ad essere camaleontici e cambiare gioco. Non è stata facile da studiare, mi sono impegnato più del dovuto a farlo durante la settimana. Noi siamo pronti ed in grado di sopperire alle loro qualità tecniche individuali, hanno anche gamba ma possiamo fare un ulteriore step affrontando queste formazioni. Vogliamo fare bene. Per me è un onore affrontare Mourinho, allenatore che ha vinto tutto in carriera. Mi piacerebbe prendermi una rivincita perché da calciatore mi ha battuto». Ottima la stagione della squadra lombarda, soprattutto da quando l'ex attaccante è subentrato a Stroppa in panchina. Quarantaquattro punti e la lotta salvezza abbandonata da settimane, con Palladino che ha conquistato anche il titolo di allenatore del mese di aprile, a dimosrazione dell'ottimo periodo della sua squadra. Monza-Roma, come detto, che anticipa di tre giorni l'ultimo scontro diretto della stagione con l'Inter all'Olimpico. Sabato alle 18 La sfida ai nerazzurri che sarà anticipata dalla festa del 40 anni del secondo Scudetto. I campioni d'Italia del 1983 sfileranno per un giro di campo davanti ai 60mila dell'Olimpi-o. Assenti Falcao e Ancelotti per impegni con i loro club. Ma i tifosi potranno celebrare gli eroi della cavalcata guidata da Liedholm ormai quattro decenni fa.