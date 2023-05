MONZA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Celik tra i 3 difensori, Cristante in mezzo al campo

Trasferta delicata per la Roma. In attesa dello scontro diretto contro Inter, il quarto posto passa dalla sfida contro il Monza per la squadra di Mourinho, costretto a far fronte alle tante assenze. Scelte obbligate in difesa, dove al fianco di Ibanez e Mancini arretra Celik. In mezzo al campo torna Cristante al fianco di Bove, con Zalewski ed El Shaarawy sugli esterni. In avanti Pellegrini e Solbakken a supporto di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

