I giovani della Roma corrono verso il successo. Il ct Nunziata ha convocato Faticanti e Pisilli per il Mondiale Under 20 che comincerà il 20 maggio e si disputerà in Argentina. Nonostante il campionato Primavera sia in corso, la società giallorossa ha dato l'ok alla partenza. Altri cinque ragazzi, invece, sono stati chiamati per l'Europeo Under 17, che si terrà in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno: Mannini (Italia), Golic e Mlakar (Slovenia), Romano (Svizzera) e Levak (Croazia).

(Il Messaggero)