Milano-Roma e l'importanza degli allenatori

L'affascinante incrocio tra le squadre romane e milanesi non è solo un grande classico del calendario, ma stavolta anche uno snodo cruciale nella volata per la Champions. [...]

Ci si interroga spesso sul peso effettivo degli allenatori sui risultati, fin da quando Michel Platini indicò una percentuale (20%) che fece discutere. [...] Viene da pensare che in questa volata Champions gli allenatori saranno determinanti quanto i loro campioni. [...] E forse non a caso, gli allenatori delle romane e delle milanesi stanno preparando lo sprint finale nelle rispettive comfort zone, a prescindere dalle difficoltà del momento.

[...] Josè Mourinho, anche per reagire alle numerose assenze, si è messo in guerra con il mondo, esercizio che gli riesce benissimo e che ha sempre utilizzato per proteggere le sue squadre da ogni tipo di pressione. Simone Inzaghi ha portato l'Inter fuori dalla bufera e adesso ad Appiano splende il sole: è come se arrivassero all'improvviso i frutti di tutto il lavoro svolto nei mesi scorsi, tra molti problemi e troppe sconfitte. E l'allenatore nerazzurro è un maestro nella preparazione delle gare secche (questo finale di campionato, in pratica, è un mini torneo). [...]

Le statistiche dicono che tra questi quattro tecnici, in Serie A, Mourinho è quello che va più veloce negli ultimi cinque turni (2 punti di media) davanti a Sarri (1,83), Pioli (1,81) e Inzaghi (1,63). Ma sono dati che adesso contano pochissimo. Questo è il momento delle intuizioni, della bravura nel guidare la testa dei giocatori e non solo i piedi. È il momento in cui dalla panchina si può fare davvero la differenza.

(G. B. Olivero - Gasport)