Milano-Roma, biglietto di prima classe: si accende la caccia al tesoro Champions

Benedetta Champions, certo. Ma arrivare a giocarsi quella del prossimo anno tre giorni prima di una semifinale è un bel frullato di energie fisiche e mentali. Con quindici punti a disposizione, sei squadre racchiuse in sei lunghezze e cinque scontri diretti in cartellone — tre dei quali fra oggi e domani — è assolutamente vietato fare calcoli. A parte ovviamente uno: tra arrivare quarti o arrivare quinti ci sono cinquanta milioni di differenza.

A maggior ragione oggi, nell’ultimo atto della doppia sfida Milano-Roma: la Lazio di Sarri ci riprova a San Siro sei giorni dopo la rimonta subita dall’Inter. La Roma riceve invece i nerazzurri dopo il pareggio con il Milan . I biancocelesti partono con 6 punti di vantaggio sulle quinte e sono quelli con il calendario oggettivamente migliore: chi oggi è a 58 (Atalanta, Milan e Roma) può arrivare al massimo a 73; pensare che la Lazio possa fare nove punti con Lecce, Udinese, Cremonese e Empoli non è certo fantacalcio.

L’Inter ha risolto il problema del gol e anche quello del turnover, raccogliendo per la prima volta nell’anno solare tre vittorie di fila in campionato. Oggi, contro una Roma in emergenza totale, dovrebbe toccare di nuovo a Lukaku-Correa e chi pensa che contro il Milan mercoledì partiranno titolari Dzeko e Lautaro, è autorizzato a farlo.

