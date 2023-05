Milan, idea El Shaarawy. Se la Roma lo molla...

A volte ritornano. Il Milan sta valutando il profilo di Stephan El Shaarawy, 31 anni il prossimo 27 ottobre, in scadenza di contratto con la Roma. […] Anche lunedi, dopo la partita con la Salernitana, il giocatore cresciuto nel Genoa è stato chiaro: «Non manca tanto, dopo il campionato e la finale di Europa League sicuramente ci siederemo per parlare del mio rinnovo. La società sa quali sono le mie intenzioni».

L'attaccante è anche disponibile a ridurre il suo ingaggio, attualmente di 3.5 milioni, il problema è che nessuno del club giallorosso, in primis il ds Pinto, si è fatto finora vivo con il giocatore e il suo entourage. Ovviamente l'incognita sul futuro di Mourinho condiziona le manovre della Roma, ma in questa situazione di impasse potrebbero inserirsi altri club. El Shaarawy aspetta la Roma, ma si guarda attorno. [...]

(Tuttosport)