Mendilibar spinge avanti il suo Siviglia: “Loro difendono, noi vogliamo attaccare”

Josè Luis Mendilibar sulla materia è chiaro e risponde così alle parole espresse poco prima da José Mourinho. "La storia non mente, negli ultimi 20 anni il Siviglia è stata la migliore, basta vedere la bacheca – dice l’allenatore della squadra spagnola a riguardo delle sei coppe tra Uefa ed Europa League -. Se la storia non gioca, non lo fanno neanche le belle parole. E in una finale il budget non conta, esattamente come il fatto che Mourinho ci abbia dato per favoriti. Sono convinto però che sapremo fare bene". Anche se poi ci saranno atteggiamenti diversi: "La Roma non si crea problemi a difendersi, mentre noi vogliamo attaccare. Ma è una squadra ostica da affrontare, diversa da Manchester United e Juventus".

(gasport)