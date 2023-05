Maxischermi all’Olimpico, stadio verso il sold out

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L’Olimpico apre le porte per la finale di Europa League. In vista della gara del 31 maggio, la Roma ha annunciato che replicherà quanto fatto lo scorso anno per la Conference League, aprendo i cancelli dell’impianto del Foro Italico a tutti i tifosi giallorossi che non potranno seguire la squadra a Budapest. Nel primo pomeriggio di ieri è arrivato l’ok definitivo all’installazione dei maxischermi, con il terreno di gioco che, per essere preservato sarà coperto. La vendita è stata aperta intorno alle 18, con i tifosi romanisti che si sono riversati immediatamente sul sito del club, raggiungendo picchi di code di più di un’ora con più di 18mila persone connesse allo stesso momento. Il prezzo è univoco per tutti i settori, sia la Curva sud sia la Monte Mario costerà infatti 20 euro, con gli abbonati di Serie A e delle Coppe che potranno usufruire di un prezzo dedicato di 14 euro,mentre potranno entrare gratis tutti i bambini nati dopo il 1° gennaio del 2017 – a 100 euro è invece disponibile il settore 1927 Lounge, per chi vorrà usufruire di servizio premium dedicato. All’inizio della vendita non tutti i settori erano disponibili all’acquisto: gli unici disponibili erano infatti Tribuna Tevere centrale e Parterre, Curva Sud e Monte Mario, con la possibilità, in caso di esaurimento posti, di aprire il resto dello stadio. panchina.