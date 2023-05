Maxi rissa ultrà a Castel Sant'Angelo: ragazzo accoltellato per uno sguardo

Un giovane romano e tifoso giallorosso, Mirko Fressigno, è stato accoltellato alla coscia sinistra mercoledì notte nei pressi di Castel Sant’Angelo da un altro ragazzo, scappato insieme agli altri 20 amici che si trovavano con lui. Tra loro ci sarebbero anche ultras della Lazio, anche se gli inquirenti al momento escludono che la lite sia stata causata da questioni di tifo.

L'agguato è avvenuto in via Panico intorno alle 23:30 e Mirko si trovava in compagnia di altri 3 amici, i quali sarebbero stati di presa da un gruppo di giovani. Prima gli sguardi minacciosi, poi gli insulti. La situazione è degenerata quando Fressigno ha risposto: "Che c***o volete. Fatevi i c***i vostri".

L’aggressione di Fressigno, tifoso della Roma, è arrivata al termine della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Nelle ore successive sarebbero stati interrogati diversi tifosi appartenenti alle frange più estreme del tifo della Lazio che, a poca distanza dal luogo dell’accoltellamento, si trovavano in un ristorante.

(La Repubblica)