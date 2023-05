Matic, il soldato di Mou guida il gruppo: «Voglio un trofeo internazionale»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Ho già giocato due finali internazionali, ma ovviamente voglio vincere un trofeo». Con queste parole Matic riassume la sua carriera da calciatore in conferenza stampa. L'esperienza europea del centrocampista serbo sarà fondamentale per la gara di questa sera contro il Bayer Leverkusen. Dal suo arrivo nella capitale la scorsa estate, Matic ha infatti giocato 46 partite in tutte le competizioni, diventando uno dei pilastri di questa Roma. Il suo bagaglio calcistico è tornato utile ai giallorossi e soprattutto a Mourinho che, quando ha potuto, l'ha schierato sempre titolare, specialmente in Europa - saltando solamente due partite, entrambe per infortunio. «Vogliamo passare questa semifinale - ha commentato il serbo - vogliamo vincere per i nostri tifosi e dare tutto per loro. Non posso dare consigli alla squadra, però posso aiutare i miei compagni con la mia esperienza, ma dobbiamo seguire il piano di gara del mister, perché lui ha pensato a tutto». Fiducia totale allo Special One, che lo ha allenato sia al Chelsea sia al Manchester United, e che questa sera guiderà la Roma alla terza semifinale europea consecutiva: «Lui ha già giocato questo tipo di partite. Ci ha detto che dobbiamo dare tutto ed essere concentrati per novanta minuti, perché il Bayer Leverkusen è una grande squadra e hanno tanta qualità».