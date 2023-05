Marea Roma: 20.000 cuori nell’Arena

La quiete ha lasciato spazio alla tempesta. In tutti i sensi, visto che ieri pomeriggio a Budapest, in concomitanza con l’arrivo della Roma, ha iniziato a piovere e il vento si è alzato fortissimo. [...] Serbi, polacchi, un migliaio di inglesi: la polizia ha rafforzato controlli da ieri pomeriggio nelle aree più centrali e, soprattutto, in quelle più periferiche. L’auspicio di tutti è che la macchina organizzativa regga perché Budapest ha voglia di mostrare al mondo il suo volto migliore. Ecco perché gli ungheresi sperano che, alla fine, la Puskas Arena sia piena. Ci saranno oltre 20mila romanisti, 13mila spagnoli (attese due coreografie) e altri 15mila tifosi di varie nazionalità. Questi sono sicuri. Il resto si vedrà perché nessuno vuole fornire cifre ufficiali. I biglietti cartacei non esistono – e qualcuno è stato anche truffato – quelli virtuali, che arrivano tramite mail e app Uefa, qui vengono rivenduti anche a 400-500 euro. Cifre che molti cittadini ungheresi non vogliono e possono permettersi. E per questo il sold out non è scontato.

(Corsport)