Marea giallorossa: a Budapest in 20mila

I primi tifosi giallorossi sono arrivati in Ungheria già ieri, anche se poi il grosso raggiungerà Budapest tra la giornata di oggi e quella di domani. La Roma alla Puskas Arena sarà accompagnata da un'onda lunga di ventimila persone.

Alla Puskas Arena ci saranno ovviamente i 15.500 tifosi della curva sud, quella di competenza del club giallorosso. Ma poi in tanti sono riusciti ad accaparrarsi i tagliandi che l'Uefa aveva venduto a fine aprile grazie al famoso secondary ticketing. In assoluto, comunque, le previsioni parlano di una prevalenza di tifosi romanisti su quelli spagnoli.

Oltre a quelli che arriveranno via aerea sono tanti anche i tifosi che si sono messi in macchina e hanno deciso di affrontare i 1.221 chilometri che separano Roma dalla capitale magiara. Tanti anche i tifosi e gli ospiti vip: Totti con Noemi, il presidente del Coni Malagò, Antonello Venditti e poi Rosella Sensi, Mastandrea, Perrotta, Candela, Verdone, Edoardo Leo, Noemi, Damiano dei Maneskin e il sindaco Gualtieri.

Per i tifosi la finale sarà ovviamente l'evento clou, ma anche l'occasione per passare un paio di giorni di festa nella capitale ungherese. Una delle attrazioni principali sarà il Fan Festival, allestito a piazza degli Eroi ed operativo da oggi fino alle 18 di domani. Qui sarà possibile assistere a spettacoli e musica dal vivo, visitare gli stand, giocare a calcio a 5 o calcio-tennis e farsi un selfie con il trofeo della Europa League. Trofeo che è stato riprodotto in formato maxi in due luoghi simbolo come piazza Santo Stefano e al Bastione dei Pescatori.

Nel giorno della partita per chi avrà il biglietto dello stadio sarà possibile viaggiare gratis sui mezzi pubblici, con la fan zone della Roma allestita al City Park e quella del Siviglia al Kincsem Park. Per chi va allo stadio, poi, la Uefa raccomanda l'utilizzo del telefono per i biglietti. Infine il Roma Club Ungheria ha organizzato serate a tema al bar Habakuk per i tifosi giallorossi.

E se a Budapest saranno in tanti, molti di più saranno invece quelli che si ritroveranno allo stadio Olimpico, davanti ai sei maxischermi (più i due fissi sui tabelloni) che verranno allestiti. Ieri si sono superati i 53 mila spettatori, gli ultimi posti utili sono presenti ancora solo nei distinti nord, ma l'impressione è che già oggi la Roma possa ufficializzare l'ennesimo sold out.

(Gasport)