L'urlo dell'Olimpico

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una Roma contata pronta ad essere sostenuta dai suoi 60mila. Oggi pomeriggio all’Olimpico – calcio d’inizio alle 18 – i giallorossi affronteranno l’Inter nel fortino casalingo all’ennesimo sold-out stagionale. Nel 2023 i giallorossi sono infatti il club che ha guadagnato più punti tra le mura domestiche in serie A, perdendo solamente una volta - con il Sassuolo – pareggiando con il Milan e vincendo le restanti sette.

Dopo l’1-1 con il Monza, Mourinho si ritrova tuttavia ad affrontare il club con cui ha vinto il triplete con gli uomini contati. Quella di stasera – complici anche gli altri scontri diretti che ci saranno in questa giornata, come Juventus-Atalanta e Milan-Lazio – può risultare una delle ultime possibilità per cercare di rientrare in corsa Champions. Le numerose defezioni dei giallorossi si sono fatte sentire in campionato: dopo tre vittorie consecutive, Pellegrini e compagni hanno raccolto solamente due punti nelle ultime quattro gare, passando così dal terzo posto all’attuale settimo.

La speranza della Roma è quella di replicare l’ottima gara d’andata, quando a San Siro, grazie ai gol di Dybala e Smalling, ritornando da Milano con i tre punti – i giallorossi non vincono entrambi gli scontri diretti dalla stagione 2016-17 con Luciano Spalletti in panchina.

Pochi cambi – tutti obbligati – per Mourinho rispetto all’undici visti con il Monza. Il tecnico portoghese - che per fare gruppo ha preferito far passare ai giocatori la notte in ritiro a Trigoria- ha infatti perso El Shaarawy per infortunio–lesione al flessore – e Celik per il doppio giallo rimediato mercoledì scorso, ma può contare su un ritrovato Matic, di ritorno dalla giornata di squalifica.

Si va quindi verso la conferma del 3-4-2-1, con Cristante nuovamente schierato al centro della difesa al fianco di Ibanez – ancora in diffida – e Mancini. Scelte obbligate anche sulle fasce, dove giocheranno Zalewski sulla destra e Spinazzola a sinistra. Vista la mancanza di alternative in quella zona del campo, Mourinho porterà in panchina Filippo Missori, terzino destro della primavera, che potrebbe tornare a giocare con «i grandi» dopo gli undici minuti con lo Zorya in Conference League la scorsa stagione. A comandare il centrocampo tornerà dal primo minuto Matic, mentre al suo fianco ci sarà Bove, alla terza gara da titolare nelle ultime quattro. Sulla trequarti rinnovata la fiducia alla coppia formata da Pellegrini e Solbakken. Il norvegese, davanti a più di 60mila tifosi giallorossi, dovrà cercare di riscattare la prestazione non all’altezza di mercoledì scorso. Il centravanti sarà nuovamente Abraham, alla sua centesima gara con la maglia della Roma. In dubbio Dybala, che si sente bene e vorrebbe giocare: l’argentino dovrebbe partire inizialmente dalla panchina ma potrebbe tornare in campo per mettere sulle gambe minuti in vista della gara di giovedì.