Lo Special dà spazio ai "bambini": Missori e Tahirovic in prima linea

Due partite (Salernitana e Fiorentina) e poi la finale di Europa League. José Mourinho ha già pianificato la strategia da adottare per non rischiare nuovi infortuni e dare minuti a chi nelle ultime settimane ha giocato meno. Il tecnico, infatti, si affiderà ai "bambini" della Primavera e già da domani schiererà Filippo Missori nuovamente dal 1' (oltre a Benjamin Tahirovic). Contro il Bologna non ha fatto sentire la mancanza di Zeki Celik e Nicola Zalewski e ha lanciato segnali incoraggianti. Il giovane, arrivato a Trigoria a nove anni, è stato prelevato da Bruno Conti e crescendo ha affinato le sue doti atletiche e tecniche. Missori fu il primo 2004 di una squadra italiana a giocare una competizione europea e scese in campo contro lo Zorya Luhansk in Conference League. Il terzino, pilastro dello scacchiere tattico di Federico Guidi con 23 presenze stagionali, ha vinto lo scudetto con l'Under 15 e l'Under 17 e quest'anno ha alzato la cielo la Coppa Italia Primavera. Ora Mourinho ha bisogno di questi giovani per aiutare la squadra in campionato.

(Il Messaggero)